Сомали выразила благодарность России за списание весомой части внешнего долга

Сомали признательна и благодарна России за решение о списании значительной части внешнего долга. Об этом заявил председатель сената Федерального парламента африканской страны Абди Хаши Абдулахи на пленарном заседании Совета Федерации, передает ТАСС.
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