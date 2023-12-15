Орбан: Венгрия может наложить вето на приём Украины в ЕС ещё 75 раз

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Будапешт не стал препятствовать Евросоюзу решать вопрос о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, так как у него будет возможность остановить этот процесс ещё 75 раз.
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