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Орловские новости

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  • Егор Горшков
    На ученых жалеть денег не стоит, это чревато.Призовой фонд нау...

Жарко полыхающий торговый павильон в Орле попал на видео

Жарко полыхающий торговый павильон в Орле попал на видео

Публикуем видео страшного пожара и сообщаем все, что известно на этот часВечером 7 июня экстренные службы оперативно справились с возгоранием в одном из торговых помещений Орла, расположенном на Наугорском шоссе областного центра.

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