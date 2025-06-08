Жарко полыхающий торговый павильон в Орле попал на видео

Публикуем видео страшного пожара и сообщаем все, что известно на этот часВечером 7 июня экстренные службы оперативно справились с возгоранием в одном из торговых помещений Орла, расположенном на Наугорском шоссе областного центра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии