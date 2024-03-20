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Церковь России, сегодня 21 марта 2024 года, празднует три православных торжества

Церковь России, сегодня 21 марта 2024 года, празднует три православных торжества

Церковь России, сегодня 21 марта 2024 года, празднует три православных торжества AdministratorВ среду, 21 марта 2024 года, все жители Российской Федерации отмечают необычный день, в который совпадают три важных церковных события.

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