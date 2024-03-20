Церковь России, сегодня 21 марта 2024 года, празднует три православных торжества AdministratorВ среду, 21 марта 2024 года, все жители Российской Федерации отмечают необычный день, в который совпадают три важных церковных события.
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