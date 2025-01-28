Мужчина примерз пенисом к обледеневшему тротуару

В Канаде мужчина во время драки случайно потерял брюки и примерз к тротуару. Об этом сообщает TMZ. В середине января неназванный мужчина решил провести вечер в пабе East Village Pub & Eatery в Форт Мак-Муррей, провинция Альберта.
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