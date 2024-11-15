Британские и эстонские военные подорвали мост в Таллине для строительства нового моста, способного выдержать танки Abrams Прибалтийские члены НАТО продолжают усердную подготовку к войне с Россией.
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Британские и эстонские военные подорвали мост в Таллине для строительства нового моста, способного выдержать танки Abrams Прибалтийские члены НАТО продолжают усердную подготовку к войне с Россией.
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