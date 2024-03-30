Следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе»

С ответственным за пожарную безопасность «Крокус сити холла» проведены следственные действия. Допрос был связан с мерами пожарной безопасности и установленными в концертном зале системами противопожарной защиты.
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