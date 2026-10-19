В сентябре Китай увеличил добычу нефти на 2,2% до 18,21 млн тонн и повысил добычу природного газа на 1% до 21 млрд кубометров, по данным Госстата.
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