Происшествия

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Полицейский Дед Мороз из Московского метрополитена побывал в гостях у детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Сотрудники полиции и представители общественности присоединились к Всероссийской акции профилактической направленности «Полицейский Дед Мороз» и посетили три семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, на территории Нижегородского района Москвы.

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