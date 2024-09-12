Любят бокс и кофе. Какие алтайские бизнесмены участвуют в "Народном знаке качества"

В рамках премии есть особая, персональная номинация для собственников бизнеса и топ-менеджеров от Business FM Барнаул Жители Алтайского края, а особенно Барнаула, сейчас активно номинируют любимые компании для участия в премии "Народный знак качества".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии