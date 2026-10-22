В Орле появились новые «жители» — миниатюрные бронзовые зубрята. Рост каждого — всего 30–35 сантиметров, а обаяния — как у великанов! Так «Зубрёнок-романтик» поселился в детском парке у светящейся ротонды; а «Зубрёнок-рыбак» — на парапете набережной Орлика на «Стрелке», у пешеходного мостика.
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