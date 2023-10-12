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Запад испугался глобальной эскалации: Комбат Ходаковский указал на опасность для Палестины

Запад испугался глобальной эскалации: Комбат Ходаковский указал на опасность для Палестины

Комбат Ходаковский отметил, насколько быстро Израиль ушёл из информационного поля.Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский отметил, что на сегодняшний день ситуацию на Ближнем Востоке обсуждают уже не с такой прытью.

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