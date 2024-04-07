Курица и рис. Слегка обжариваем, а потом тушим с добавлением бульона: на аромат приходят даже соседи

Обычно курицу либо варят, либо жарят. Однако, в этом рецепте мы совместим обе техники: сначала поджарим куриные бедрышки на сковороде для придания им аппетитной золотистой корочки, а затем доведем их до готовности, томя в ароматном бульоне с овощами и рисом.
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