Steak Lovers
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Steak Lovers

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Курица и рис. Слегка обжариваем, а потом тушим с добавлением бульона: на аромат приходят даже соседи

Курица и рис. Слегка обжариваем, а потом тушим с добавлением бульона: на аромат приходят даже соседи

Обычно курицу либо варят, либо жарят. Однако, в этом рецепте мы совместим обе техники: сначала поджарим куриные бедрышки на сковороде для придания им аппетитной золотистой корочки, а затем доведем их до готовности, томя в ароматном бульоне с овощами и рисом.

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