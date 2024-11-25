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В компании Neuralink начались испытания мозговых имплантов

Компания Neuralink Corp., основанная Илоном Маском и занимающаяся разработкой интерфейса «мозг-компьютер», объявила о начале тестирования технологии, которая позволит людям с параличом управлять роботизированной рукой.

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