В компании Neuralink начались испытания мозговых имплантов

Компания Neuralink Corp., основанная Илоном Маском и занимающаяся разработкой интерфейса «мозг-компьютер», объявила о начале тестирования технологии, которая позволит людям с параличом управлять роботизированной рукой.
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