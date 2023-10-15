«Это уже не самооборона»: Китай назвал действия Израиля в секторе Газа нарушением международного права

Действия армии обороны Израиля в секторе Газа «вышли за рамки самообороны». Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.
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