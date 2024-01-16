Теперь «только для славян» — это экстремизм

Вы ошибаетесь. По личному опыту: и татарин был у меня в начальниках, и коми. Бурята лично у меня не было, но однокурсники, вполне русские, и татары, кстати, тоже, работают и не жалуются.

ЮШ

Юрий Шестаков

Не надо переходить на национальности, которые исконно живут в России! И дело тут не в славянах! Я, так понимаю, что речь идёт о мигрантах из Средней Азии, из стран за пределами России, которые пытаются здесь обосноваться, создают свои диаспоры, перебираются сюда целыми кишлаками и не собираются вписываться в те рамки культурного кода, который создавался на территории России веками. В этом есть потенциальная опасность поглощения коренного населения и изменение культурного кода, что непременно скажется не только на культуре, но и на образовательном и техническом оборонном уровне страны.