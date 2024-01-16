Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 647 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анд
    Изуитская заказная статья, под марку обсуждения  одной проблему, начали пропоганду антирелигии, а от такого до пропог...Теперь «только дл...
  • Анатолий Мишкин
    Хватит такое звездой называть, вы сами их сотворили. Обычная стареющая шлюшка по вызову. Да и этот чухало не лучше."Страшные и живут...
  • Анатолий Мишкин
    Если честно, то вообще не понял, а для чего это автор написал, и так плохо , и эдак не хорошо.Странная риторика...

Теперь «только для славян» — это экстремизм

Теперь «только для славян» — это экстремизм

(во бля. дожили)  Дорогомиловский суд столицы признал пропагандой экстремизма объявления о найме на работу, в которых содержится пункт «только для славян».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вадим Кузнецов
Вы ошибаетесь. По личному опыту: и татарин был у меня в начальниках, и коми. Бурята лично у меня не было, но однокурсники, вполне русские, и татары, кстати, тоже, работают и не жалуются.
Ответить
3 час.
ЮШ
Юрий Шестаков
Не надо переходить на национальности, которые исконно живут в России! И дело тут не в славянах! Я, так понимаю, что речь идёт о мигрантах из Средней Азии, из стран за пределами России, которые пытаются здесь обосноваться, создают свои диаспоры, перебираются сюда целыми кишлаками и не собираются вписываться в те рамки культурного кода, который создавался на территории России веками. В этом есть потенциальная опасность поглощения коренного населения и изменение культурного кода, что непременно скажется не только на культуре, но и на образовательном и техническом оборонном уровне страны.
Ответить
2 час.
Анд
Изуитская заказная статья, под марку обсуждения  одной проблему, начали пропоганду антирелигии, а от такого до пропоганды вседозволенности и отрицания моральных норм не далеко, ровно того что хотят на садить западные сатанисты миру.
Ответить
6 мин.

Картина дня

наверх