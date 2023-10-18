Политика как он...
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Политика как она есть

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«Избиение младенцев»: как фейк про 40 убитых детей в Израиле вскрыл «украинские» лекала западной пропаганды

«Избиение младенцев»: как фейк про 40 убитых детей в Израиле вскрыл «украинские» лекала западной пропаганды

Арабо-израильский конфликт, который бушует на Ближнем Востоке, моментально перетянул внимание мировых СМИ, сместив фокус с Украины.

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Комментарии
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ШКИПЕР
« На сегодняшний день в Секторе Газа, по данным палестинского Министерства здравоохранения, погибло 1799 человек, в том числе 583 ребёнка и 351 женщина. Получили ранения 7388 человек.   »
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14 час.
Одиссей
&quot;ужас и неразбериха боевых действий всегда являются отличной средой для различного рода вбросов, которые трудно проверить обывателю, сконцентрированному на ярких впечатлениях.&quot; Именно так. Как аргумент, можно напомнить: 1. распятый мальчик на Донбассе 2. девочка и танк в Цхинвале. Но возможны и прямые провокации инфо-проституток: 1. история с перекладыванием (для лучшего кадра) тела погибшего малыша во время волны миграции из-за войны в Ираке (или Сирии?) 2. история от &quot;белых касок&quot; о фейковых химических атаках в Сирии с фотками местного малыша. Его потом даже на пресс-конференцию вытащили, но дело было сделано: ВСЕ уже &quot;знали&quot; о &quot;зверствах&quot; сирийского правительства.
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7 час.

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