«Избиение младенцев»: как фейк про 40 убитых детей в Израиле вскрыл «украинские» лекала западной пропаганды

Одиссей

"ужас и неразбериха боевых действий всегда являются отличной средой для различного рода вбросов, которые трудно проверить обывателю, сконцентрированному на ярких впечатлениях." Именно так. Как аргумент, можно напомнить: 1. распятый мальчик на Донбассе 2. девочка и танк в Цхинвале. Но возможны и прямые провокации инфо-проституток: 1. история с перекладыванием (для лучшего кадра) тела погибшего малыша во время волны миграции из-за войны в Ираке (или Сирии?) 2. история от "белых касок" о фейковых химических атаках в Сирии с фотками местного малыша. Его потом даже на пресс-конференцию вытащили, но дело было сделано: ВСЕ уже "знали" о "зверствах" сирийского правительства.