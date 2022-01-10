Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Навка поблагодарила Загитову за участие в шоу: «У нас впереди еще много всего интересного и неизведанного»

Олимпийская чемпионка Турина-2006 Татьяна Навка поблагодарила Алину Загитову за участие в ее шоу. Ранее чемпионка Пхенчхана-2018 поделилась впечатлениями от выступления в шоу Навки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх