Глупые и недалекие люди, эти хохлы, хотя храбрые и отважные. Голосовали за образ Голобородько, а выбрали хитромудрого …….
За кого и за что бьются хохлы
Комментарии
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Владимир Нелюбин
Если уж переселять евреев..то в Канаду..рядом с украинской диаспорой..как никак единомышленики..
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5 д.
Natalija Osminina
Там места нет хорошего. Как к примеру, и в Австралии. Там вне береговой линии жить невозможно. Основная часть Канады находится севернее Мурманска. Зачем она евреям?
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5 д.
ГМ
Геннадий Малахов
У жида там Родина где его жопе хорошо! Они об этом не раз заявляли!
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4 д.
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