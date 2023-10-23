За кого и за что бьются хохлы

Владимир Нелюбин Если уж переселять евреев..то в Канаду..рядом с украинской диаспорой..как никак единомышленики..

Natalija Osminina Там места нет хорошего. Как к примеру, и в Австралии. Там вне береговой линии жить невозможно. Основная часть Канады находится севернее Мурманска. Зачем она евреям?