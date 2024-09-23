ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Что думают о запрете "пропаганды чайлдфри" простые люди

Что думают о запрете "пропаганды чайлдфри" простые люди

Недавно был зафиксирован исторический минимум рождаемости за историю современной России - за первую половину 2024 года родилось 599,6 тысяч.

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Комментарии
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АМ
Алиса Майская
Я бы любую пропаганду запретила. Пропаганда - всегда зомбирование, манипуляция, давление.
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1 час.
F I
Не желают рожать обрекая детей на мучения... По статистике &quot; Каждые 12 минут в России кто-то пытается покончить с собой.&quot; и среди них дети.&quot;В Москве 50 подростков покончили с собой в 2023 году&quot;
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1 час.
Элина Морозова
Ни разу не встречала ПРОПАГАНДУ чайлдфри. Зато на каждом  шагу женщин  чуть ли не принуждают рожать.
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1 час.

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