Недавно был зафиксирован исторический минимум рождаемости за историю современной России - за первую половину 2024 года родилось 599,6 тысяч.
Что думают о запрете "пропаганды чайлдфри" простые люди
Комментарии
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АМ
Алиса Майская
Я бы любую пропаганду запретила. Пропаганда - всегда зомбирование, манипуляция, давление.
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1 час.
F I
Не желают рожать обрекая детей на мучения... По статистике " Каждые 12 минут в России кто-то пытается покончить с собой." и среди них дети."В Москве 50 подростков покончили с собой в 2023 году"
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1 час.
Элина Морозова
Ни разу не встречала ПРОПАГАНДУ чайлдфри. Зато на каждом шагу женщин чуть ли не принуждают рожать.
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1 час.
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