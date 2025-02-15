Ортодонт рассказала о распространенных причинах зубной боли

Зубная боль — одна из самых неприятных. О распространенных причинах болезненных ощущений рассказала «Известиям» 15 февраля кандидат медицинских наук, ортодонт научно-клинического центра EUROKAPPA Clinic Полина Махортова.
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