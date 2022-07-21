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Офисный рынок Москвы, часть первая: падение, пока нестрашное

Офисный рынок Москвы, часть первая: падение, пока нестрашное

Неладно что-то в Датском королевстве… Московский офисный рынок проседает: из арендных договоров выходят иностранные компании, бурными темпами развивается рынок офисной субаренды, а горизонт планирования оказался размытМосковский офисный рынок ожидаемо начал проседать: по оценкам компании Knight Frank Russia*, с начала года показатель свободных площадей вырос на 2 процентных пункта в классе А и на 0,8 процентного пункта в классе В — до 11,5% (582 тысячи квадратных метров, что почти на 100 тысяч больше, чем в предыдущем квартале) и 6,4% (799 тысяч квадратных метров) соответственно.

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