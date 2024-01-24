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Военное обозрение

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«Это угроза жизни солдат ВСУ»: немецкий обозреватель раскритиковал предназначенные для передачи Украине вертолёты

«Это угроза жизни солдат ВСУ»: немецкий обозреватель раскритиковал предназначенные для передачи Украине вертолёты

Ранее стало известно, что ФРГ решила поставить Киеву транспортные вертолёты Sea King.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Хохлов не жалко...
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