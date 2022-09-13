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«Можешь звать меня Биден!» — пожилой Джо Байден напугал американцев речью с «сюрпризом»

«Можешь звать меня Биден!» — пожилой Джо Байден напугал американцев речью с «сюрпризом»

Камала Харрис готова баллотироваться вместе с Джо Байденом на второй срок. Об этом вице-президент США заявила в интервью американскому телеканалу, отметив, что президент готов участвовать в выборах снова и она «с гордостью» пойдет вместе с ним.

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