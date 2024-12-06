Asus представила 4K-мониторы ProArt Display PA32UCE и PA27UCGE для профессионалов с автоматич...

Asus представила 4K-мониторы ProArt Display PA32UCE и PA27UCGE для профессионалов с автоматической естественной цветопередачиКомпания Asus расширила серию мониторов ProArt Display, ориентированных на творческих профессионалов, например, фотографов, графических дизайнеров и монтажёров видео.
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