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«Все в наших руках»: гендиректор ВОЗ сказал, когда закончится пандемия COVID-19

«Все в наших руках»: гендиректор ВОЗ сказал, когда закончится пандемия COVID-19

Пандемия COVID-19 завершится, если человечество решит это сделать. Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус во время выступления на Всемирном саммите здравоохранения в Берлине.

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