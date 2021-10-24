«Все в наших руках»: гендиректор ВОЗ сказал, когда закончится пандемия COVID-19

Пандемия COVID-19 завершится, если человечество решит это сделать. Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус во время выступления на Всемирном саммите здравоохранения в Берлине.
Пандемия COVID-19 завершится, если человечество решит это сделать. Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус во время выступления на Всемирном саммите здравоохранения в Берлине.
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