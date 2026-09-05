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«Мама хотела отдать его в суворовское училище: «Денег нет». Кто спас карьеру надежды ЦСКА в защите Данилова

«Мама хотела отдать его в суворовское училище: «Денег нет». Кто спас карьеру надежды ЦСКА в защите Данилова

Интервью первого тренера.Неделю назад я познакомился с мамой Кирилла Данилова, Натальей, — открытия года из ЦСКА, автора зрелищного гола «Локомотиву» со штрафного.

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