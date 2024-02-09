Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 013 подписчиков

Риттер назвал интервью Путина дорожной картой по улучшению отношений с США

Риттер назвал интервью Путина дорожной картой по улучшению отношений с США

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер выразил мнение, что интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону является дорожной картой по улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх