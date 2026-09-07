К концу года появится единая система оплаты труда медиков

Единую систему оплаты труда для медработников планируют разработать до конца 2026 года, сообщил председатель Профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников.
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