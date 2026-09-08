Энрике, Артета, де ла Фуэнте, Эмери, Компани номинированы на приз лучшему тренеру года по версии France Football

Журнал France Football объявил имена номинантов на приз лучшему тренеру года. На награду претендуют 5 специалистов: Микель Артета (« Арсенал »), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании ), Унаи Эмери («Астон Вилла»), Венсан Компани (« Бавария »), Луис Энрике («ПСЖ»).
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