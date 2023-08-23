«Наш папа сошел с ума», — дети Киркорова перепуганы инцидентом

Певец Филипп Киркоров всегда готов выделить в своем плотном графике время для любимых детей. На данный момент звёздная семья проводит время в Греции, активно отдыхает на шикарной вилле, которую артист снял специально для комфорта своих наследников.
Певец Филипп Киркоров всегда готов выделить в своем плотном графике время для любимых детей. На данный момент звёздная семья проводит время в Греции, активно отдыхает на шикарной вилле, которую артист снял специально для комфорта своих наследников.
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