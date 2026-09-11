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Царьград

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Казахстан нарастит питомники растений: Жумангарин поручил анализ отрасли

Казахстан нарастит питомники растений: Жумангарин поручил анализ отрасли

Совещание, прошедшее под руководством заместителя премьер-министра и министра национальной экономики Казахстана Серика Жумангарина, было посвящено ключевым проблемам питомниководства и шагам, которые позволят нарастить отечественное производство.

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