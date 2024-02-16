О Навальном. «Запад его вырастил, Запад его вёл, Запад его и убил»

Вадим Абдурашитов

Все проще. Его жена по заданию госдепа пиндосии на день валентина прислала ему передачу с печеньками от нуланд начиненных "новичком". Ведь надо как-то испортить выборы В.В.Путина. А теперь улыбается - ведь задание выполнено. Только вот как исполнитель она тоже может "случайно" исчезнуть!!!