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Закон и Порядок

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О Навальном. «Запад его вырастил, Запад его вёл, Запад его и убил»

О Навальном. «Запад его вырастил, Запад его вёл, Запад его и убил»

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти в колонии 47-летнего Алексея Навального, внесённого в список террористов и экстремистов.

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Комментарии
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Вадим Абдурашитов
Все проще. Его жена по заданию госдепа пиндосии на день валентина прислала ему передачу с печеньками от нуланд начиненных &quot;новичком&quot;. Ведь надо как-то испортить выборы В.В.Путина. А теперь улыбается - ведь задание выполнено. Только вот как исполнитель она тоже может &quot;случайно&quot; исчезнуть!!!
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