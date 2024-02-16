Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти в колонии 47-летнего Алексея Навального, внесённого в список террористов и экстремистов.
О Навальном. «Запад его вырастил, Запад его вёл, Запад его и убил»
Комментарии
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Вадим Абдурашитов
Все проще. Его жена по заданию госдепа пиндосии на день валентина прислала ему передачу с печеньками от нуланд начиненных "новичком". Ведь надо как-то испортить выборы В.В.Путина. А теперь улыбается - ведь задание выполнено. Только вот как исполнитель она тоже может "случайно" исчезнуть!!!
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8 час.
Нина Бакалина
Хочется сказать "тьфу". Из-за чего сыр-бор??? Выскочка и провокатор Запада. Никому в России не нужен. Присягнул Западу - предатель.
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7 час.
Галина Смирнова
Предисловие к Армагеддону? Мир стремительно делится на уродов и людей, а уроды давно перестали стесняться того, что они уроды. Скорее даже, гордятся этим....
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4 час.
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