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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Киркорова простили после «голой вечеринки»: певца снова показывают на федеральных каналах

Киркорова простили после «голой вечеринки»: певца снова показывают на федеральных каналах

МОСКВА, 19 февраля, ФедералПресс. Шоу «Маска» вернулось на телеэкраны с новым сезоном. Вместе с проектом на ТВ вернулись и певцы Филипп Киркоров и Дима Билан, которых не было на российских каналах почти два месяца.

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