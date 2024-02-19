Киркорова простили после «голой вечеринки»: певца снова показывают на федеральных каналах

МОСКВА, 19 февраля, ФедералПресс. Шоу «Маска» вернулось на телеэкраны с новым сезоном. Вместе с проектом на ТВ вернулись и певцы Филипп Киркоров и Дима Билан, которых не было на российских каналах почти два месяца.