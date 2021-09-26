Атаман Черноморского казачьего войска Абхазии: «Мы не оставим Донбасс и будем помогать до полной победы»

[caption id="attachment_757899" align="aligncenter" width="600"] Войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии Вадим Мироненко[/caption]News Front публикует продолжение эксклюзивного интервью с войсковым атаманом Черноморского казачьего войска Абхазии, членом Общественной палаты Республики Абхазия, президентом Фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество» Вадимом Мироненко Во второй части нашей беседы мы сосредоточились на участии добровольцев из числа абхазских казаков в боевых действиях в Донбассе, гуманитарной помощи народа Абхазии Донбассу, а также волонтёрской помощи населению в условиях продолжающейся пандемии коронавируса COVID-19.