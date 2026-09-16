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На заводе "Москвич" запустили серийное производство электромобиля "Атом"

На заводе "Москвич" запустили серийное производство электромобиля "Атом"

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Для всего автопрома страны произошло важное событие – 16 сентября в серию вышел "Атом" – российский электрокар, разработанный с нуля.

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