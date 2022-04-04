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Макрон допустил введение новых санкций против РФ из-за ситуации в Буче

Макрон допустил введение новых санкций против РФ из-за ситуации в Буче

Президент Франции Эммануэль  Макрон допустил введение новых санкций против России, которые он собирается обсудить с ЕС, из-за ситуации в  городе Буча Киевской области Украины «То, что произошло в Буче, обязывает ввести новую серию санкций.

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