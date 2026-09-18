Миләүшә Сабирова кызлар тәрбияләү турында: «Мин начар әниме?»

Блогер Миләүшә Сабирова үз блогында кыз балаларны тәрбияләү турындагы теманы күтәргән. Аңа язылучыларыннан: «Син нинди әни инде! Кызларыңа тырнак, каш ясартырга да, керфек үстерергә дә рөхсәт итәсең», – дигән хатлар бик күп килә икән.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым