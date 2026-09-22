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Царьград

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Кузбассовец украл 350 тысяч рублей соцконтракта на грузоперевозки

Кузбассовец украл 350 тысяч рублей соцконтракта на грузоперевозки

Житель Ленинска-Кузнецкого, получивший по социальному контракту 350 тысяч рублей на грузоперевозки, потратил их не по назначению и пойдет под суд за мошенничество.

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