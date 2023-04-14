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Михаил Пореченков заявил, что убийцы военкора Владлена Татарского должны быть наказаны

Михаил Пореченков заявил, что убийцы военкора Владлена Татарского должны быть наказаны

Народный артист России Михаил Пореченков высказался об убийстве военкора Владлена Татарского. Актер уверен, что террористы должны понести жесткое наказание.

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