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В Екатеринбурге устроили вечеринку в честь «кыштымского карлика» Алеши

В Екатеринбурге устроили вечеринку в честь «кыштымского карлика» Алеши

Екатеринбургский фестиваль, ключевой темой которого оказался «кыштымский калик» Алёша, завершился. Странное существо, которое напоминает пришельца, было обнаружено более 25 лет назад, но оно всё ещё интересует творческих личностей и криптозоологов.

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