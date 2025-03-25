На оккупированной территории оскароносный режиссер подвергся нападению вооруженных поселенцев

Палестинский режиссер оскароносного документального фильма «Другой земли нет» («No Other Land») Хамдан Баллал подвергся нападению вооруженных израильских поселенцев на Западном берегу и был передан военным, сообщают очевидцы.
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