Сегодня слишком хорошая погода, чтобы сидеть дома с плохим настроением Представляем прогноз на 30 мая в Туле

Сегодня слишком хорошая погода, чтобы сидеть дома с плохим настроением Представляем прогноз на 30 мая в ТулеСегодня, 30 мая, воздух прогрелся до +25 градусов, словно заботливые руки солнца укутали нас в тёплый плед.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии