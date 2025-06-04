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Появились кадры из атакованного ВСУ российского региона

Появились кадры из атакованного ВСУ российского региона

В сети появились кадры из Рыльского района Курской области, который попал под ночной удар Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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