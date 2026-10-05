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Тульские новости

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Фонд капремонта Тульской области взыскал задолженности на сумму 89 млн рублей

Фонд капремонта Тульской области взыскал задолженности на сумму 89 млн рублей

За 9 месяцев 2026 года Фонд капитального ремонта Тульской области подал 576 заявлений и уведомлений о взыскании с физических и юридических лиц задолженности по взносам на капремонт.

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