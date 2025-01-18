Врачи в Петербурге получат инструкции по повышению мотивации к материнству

В Санкт-Петербурге был расширен список мер, направленных на снижение количества абортов. Соответствующее распоряжение правительства о программе на 2024–2027 годы было размещено на городском портале нормативных правовых актов.
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