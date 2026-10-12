Барнаул попал в число городов аутсайдеров России по покупательной способности зарплат

При составлении рейтинга эксперты оценивали не только размер заработка, но и то, сколько товаров и услуг жители могут позволить себе на полученные деньги Барнаул занял 87-е место из 100 в рейтинге российских городов по покупательной способности зарплат.
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