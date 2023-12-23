Антонов: США новыми санкциями перечеркивают возможность на диалог с Россией

Соединённые Штаты новыми санкциями исключают все возможности для возобновления диалога с РФ. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, реагируя на очередные ограничительные меры Белого дома против Москвы.
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