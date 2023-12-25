Live Science: пищевая плесень в сырах не продуцирует вредные токсины

Микробиолог Хизер Халлен-Адамс (Heather Hallen-Adams) из университета Небраски (США) рассказала Live Science, что в голубых сортах сыра (таких как Рокфор, Дорблю) и Камамбере грибница плесени не продуцирует опасные для человека токсины.