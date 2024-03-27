Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"На дорогах стоит гробовая тишина": Финляндия наконец поняла чем чреваты игры с Россией, но уже слишком поздно.

"На дорогах стоит гробовая тишина": Финляндия наконец поняла чем чреваты игры с Россией, но уже слишком поздно.

Интересная жизнь с Vera Star Никогда такого не было и вот опять. До Хельсинки наконец дошло, что такие меры, как закрытие границ и высокий забор, несут кучу проблем прежде всего самой Финляндии, в то время как для России они абсолютно безболезненны.

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Комментарии
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АндрейБорков
Ехал мальчик Юси на велосипеде, попало колесо в ямку, ударился мальчик Юси пиписькой о раму велосипеда, теперь мальчик Юси не может любить девочку Марту. ВО ВСЕ ВИНОВАТ ПУТИН!!!!
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16 час.
СК
Светлана Касьянова
Логика по-фински
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16 час.

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